ОПЕК+ представила новий план скорочення видобутку нафти, зокрема для РФ

У четвер ОПЕК+ оприлюднила новий графік додаткового скорочення видобутку нафти для семи країн-учасниць організації.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема у переліку країн, які мають скоротити видобуток є Росія, Казахстан та Ірак. Все для того, щоб вони компенсували перевищення узгоджених раніше рівнів видобутку.

Згідно з таблицею на сайті ОПЕК, план передбачає щомісячне скорочення від 189 000 до 435 000 барелів на добу. Заплановані обмеження діятимуть до червня 2026 року.

ОПЕК+, до якої входять країни ОПЕК, Росія та інші союзники, у квітні збільшить видобуток на 138 000 барелів на добу в межах угоди про поступове згортання останнього раунду скорочень.

Нагадаємо:

Російський експорт нафти дещо знизився у лютому після введення нового пакету санкцій США, водночас ціни на нафту РФ впали.