ОПЕК+ зберігає видобуток у листопаді на тому ж рівні, що і у жовтні

ОПЕК+ досягла принципової згоди щодо збереження цільових показників видобутку нафти на листопад на незмінному рівні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Виробники ОПЕК+ з країн Перської затоки видобувають нафту значно нижче цільових показників через тривалі перебої з експортом, спричинені американо-ізраїльською війною проти Ірану, причому обсяги експорту в останні місяці коливалися на рівні 60–80 % від звичайних показників.

Війна також затримала перегляд виробничих потужностей групи — що має вирішальне значення для визначення квот на видобуток членів у 2027 році — оскільки вона спричинила невизначеність щодо оцінок майбутнього виробничого потенціалу, зазначають джерела в галузі.

Група ОПЕК+, до складу якої входять Організація країн-експортерів нафти та союзники, зокрема Росія, досягла принципової згоди щодо збереження цільових показників на листопад, повідомили три джерела, близькі до переговорів.

ОПЕК+ підвищувала цільові показники видобутку на більшу частину 2026 року після багаторічного скорочення видобутку, але більшість цих збільшень залишилися лише на папері через конфлікт на Близькому Сході.

За даними ОПЕК, у серпні сім основних членів ОПЕК+ видобували 25 мільйонів барелів на добу, що на 630 000 барелів на добу більше, ніж у липні, проте все ще приблизно на 5 мільйонів барелів на добу нижче довоєнного рівня лютого.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися приблизно на 2 долари після того, як європейські лідери погодилися вивільнити дизель із резервів на прохання президента США Дональда Трампа.