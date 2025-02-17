Казахстан будет поставлять нефть в Венгрию через Украину

Казахстан договорился о тестовых поставках нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба", пролегающий через Украину, в течение 2025 года.

Об этом сообщило Министерство энергетики Казахстана после встречи министра энергетики Алмасадама Саткалеева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Кроме этого, Казахстан и Венгрия обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, в частности в нефтегазовой отрасли, между компаниями "КазМунайГаз" и MOL Group.

Также была отмечена важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения Рожковское, в котором участвуют обе компании.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в опыте венгерских партнеров по производству сухих градирен для атомных электростанций, особенно компании MVM Group.

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Напомним:

Транзит российской нефти через южную ветку нефтепровода "Дружба" по территории Украины сократился на 15% в 2024 году до 11,5 млн тонн.

Больше всего российской нефти в прошлом году было транспортировано именно в Венгрию - более 4,7 млн тонн, что практически соответствует объемам 2023 года. Кроме того, в Словакию было транспортировано 3,9 млн тонн нефти (-15%), а в Чехию - 2,7 млн тонн (-35%).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что остановка транзита российской нефти будет нарушать обязательства Украины перед ЕС и может привести к искам от ее покупателей - компаний из Венгрии, Словакии и Чехии.