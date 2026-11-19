У ніч проти 19 листопада безпілотники могли уразити нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в російському Татарстані, через яку сировину спрямовують, зокрема, до системи нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє Astra за результатами аналізу відеозаписів.

За даними видання, жителі Альметьєвська зафіксували яскраві спалахи в районі села Калейкіно, де розташована станція.

OSINT-аналітик Astra дійшов висновку, що об'єкт міг зазнати атаки та ураження. Місцеві жителі також повідомляли про автомобілі швидкої допомоги та пожежну техніку, які прямували в бік станції.

Офіційного підтвердження ураження на момент публікації не було. Масштаби можливих пошкоджень та вплив на прокачування нафти невідомі.

"Калейкіно" входить до структури "Транснефть – Прикамье". Станція приймає нафту із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану й забезпечує її подальше транспортування, зокрема до системи "Дружба".

Нагадаємо:

18 листопада джерела Reuters оцінили скорочення добової нафтопереробки в Росії приблизно у 45% порівняно з кінцем жовтня. За їхніми даними, українські удари порушили або зупинили роботу 15 із 35 найбільших російських НПЗ.