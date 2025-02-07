Транзит російської нафти через Україну впав на 15% у 2024 році - росЗМІ

Транзит російської нафти через південну гілку нафтопроводу "Дружба" територією України скоротився на 15% в 2024 році до 11,5 млн тонн.

Про це повідомляє газета "Ведомости" з посиланням на власні джерела, передає Reuters.

Транзит скоротився до 11,5 млн тонн нафти або (230 300 барелів на добу).

На Угорщину припадає 42% поставок, які у 2024 році були стабільними і становили 4,8 млн тонн. Експорт до Словаччини впав на 13% до 4 млн тонн, а поставки до Чехії скоротилися до 2,7 млн тонн.

Німеччина та Польща припинили закупівлю російської нафти у 2023 році через конфлікт в Україні. Зараз Німеччина отримує нафту з Казахстану через північну гулку "Дрежби", що проходить через Білорусь.

Минулого року центральноазійська країна експортувала 1,5 мільйона тонн нафти до Німеччини через "Дружбу".

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Нагадаємо:

Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 11,36 млн тонн російської нафти.