Канада підтримає зниження порогу цін на російську нафту

Міністр фінансів і національних доходів та міністр закордонних справ Канади оголосили, що країна має намір разом з ЄС та Великою Британією ще більше знизити цінову межу для нафти російського походження.

Про це повідомляє уряд Канади.

Цінову межу знизять з 60 до 47,60 доларів США за барель.

"Зниження верхньої межі ціни послабить здатність Росії фінансувати свою незаконну війну та чинитиме новий тиск на військовий апарат Путіна. Необхідні зміни в законодавстві Канади планується внести протягом найближчих тижнів", –йдеться у повідомленні.

У повідомленні додали, що механізм зниження ціни визнає обмеження ланцюгів постачання на світових енергетичних ринках і мінімізує негативні економічні наслідки. Механізм дозволяє вносити корективи, щоб у майбутньому можна було ще більше знизити обмеження цін.

Нагадаємо:

У травні ЄС запропонувала міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну (60 дол за барель) на російську нафту, що транспортується морським шляхом.

Державні нафтогазові доходи Росії впадуть у липні приблизно на 37% порівняно з тим же місяцем 2024 року до 680 мільярдів рублів (8,66 мільярда доларів) через дешевшу нафту і сильнішу національну валюту.