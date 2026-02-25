Канада додатково підтримає енергетику України: на що витратять 12 мільйонів євро

Канада оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 12,4 млн євро.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Зазначається, що внесок спрямують на закупівлю та постачання енергетичного обладнання для українських енергокомпаній, яке допоможе відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.

Загальний обсяг підтримки від країни наразі становить 44,6 млн євро.

"У період постійних атак на об'єкти генерації та мережі така допомога дозволяє нам оперативно відновлювати інфраструктуру та готуватися до наступних опалювальних сезонів", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.