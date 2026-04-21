Росія скоротила видобуток нафти у квітні через атаки українських дронів

Росія була змушена скоротити видобуток нафти у квітні через атаки українських безпілотників на порти та нафтопереробні заводи, а також через припинення поставок нафти через "Дружбу".

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел Reuters, які висловилися на умовах анонімності, у квітні Росія, ймовірно, скоротила видобуток на 300 000-400 000 барелів на добу порівняно із середнім рівнем, зафіксованим у перші місяці року.

Це може стати найрізкішим щомісячним падінням видобутку в Росії за останні шість років, з часу початку пандемії COVID-19.

Нафта, що видобувається переважно на родовищах Західно-Сибірського басейну, є життєвою артерією російської економіки вартістю 3 трильйони доларів, тому зниження видобутку скорочує доходи другого за величиною експортера у світі.

Однак потенційні втрати можуть бути компенсовані війною в Ірані, яка спричинила кризу постачання та видобутку на світовому ринку нафти. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив минулого четверга, що високі ціни допоможуть зменшити дефіцит бюджету.

Протягом останніх тижнів Україна розгорнула хвилю атак дронів на найбільші західні нафтові порти Росії, що спричинило великі пожежі, а також атакувала нафтопереробні заводи.

"На тлі триваючих атак на російські порти та нафтопереробні заводи буде важко реалізувати нафту без скорочення видобутку, особливо з огляду на майбутні весняні зупинки на технічне обслуговування", — повідомило одне з джерел агентству Reuters.

Росія засекретила дані про видобуток нафти незабаром після початку війни в Україні у 2022 році, посилаючись на національну безпеку. Міністерство енергетики РФ відмовилося від коментарів.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські фахівці завершили ремонт нафтопроводу "Дружба", що транспортує російську нафту до країн Європи і він може поновити свою роботу.

Російська економіка, яка вже дає збої, так і не змогла відновитися, навіть попри зростання цін на нафту під час війни на Близькому Сході, яке поповнило виснажену скарбницю Кремля.