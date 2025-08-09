Канада поддержит снижение порога цен на российскую нефть

Министр финансов и национальных доходов и министр иностранных дел Канады объявили, что страна намерена вместе с ЕС и Великобританией еще больше снизить ценовой предел для нефти российского происхождения.

Об этом сообщает правительство Канады.

Ценовой предел снизят с 60 до 47,60 долларов США за баррель.

"Снижение верхнего предела цены ослабит способность России финансировать свою незаконную войну и окажет новое давление на военный аппарат Путина. Необходимые изменения в законодательстве Канады планируется внести в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.

В сообщении добавили, что механизм снижения цены признает ограничения цепей поставок на мировых энергетических рынках и минимизирует негативные экономические последствия. Механизм позволяет вносить коррективы, чтобы в будущем можно было еще больше снизить ограничения цен.

Напомним:

В мае ЕС предложила министрам финансов стран G7 снизить текущую предельную цену (60 долл за баррель) на российскую нефть, транспортируемую морским путем.

Государственные нефтегазовые доходы России упадут в июле примерно на 37% по сравнению с тем же месяцем 2024 года до 680 миллиардов рублей (8,66 миллиарда долларов) из-за более дешевой нефти и сильной национальной валюты.