Наслідки блекауту: Іспанія збільшить витрати на енергомережі до 13,6 мільярдів євро

Іспанський уряд запропонував збільшити інвестиції в енергомережі в своєму наступному плані фінансування до 13,6 млрд євро оскільки очікує зростання попиту на електроенергію до кінця десятиліття.

Про це повідомляє Bloomberg.

Новий план передбачає виділення на розширення мережі на дві третини більше коштів, ніж 8,2 млрд євро, які були передбачені на період з 2021 по 2026 рік.

Ці витрати повинні полегшити доступ до енергомережі для 27,7 гігават потреб — це в 14 разів більше, ніж у попередньому плані — і надають пріоритет промисловим проектам, таким як центри обробки даних.

Пропозиція Міністерства екологічної трансформації Іспанії з'явилася після великого блекауту, яке наприкінці квітня залишили країну в темряві на кілька годин.

Міністерство також заявило, що принаймні 10% нових інвестицій у розподільну мережу повинні бути спрямовані на поліпшення контролю напруги та підвищення прозорості даних.

Уряд заявив, що "проблема перенапруги»" — стрибок напруги в мережі, що перевищує стандартні обмеження — могла спричинити відключення трьох електростанцій, які спрацювали в південній Іспанії в день відключення електроенергії.

За даними звіту галузевої групи Aelec, опублікованого на початку цього тижня, понад 83% точок підключення в розподільчій мережі електроенергії наразі перевантажені і не можуть прийняти нові підключення.

Нагадаємо:

28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталося раптове відключення електроенергії.

Цілі міста залишилися без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнено рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Масштабний збій подачі електроенергії в Іспанії та Португалії став одним із найпотужніших в історії новітньої Європи.

В Іспанії та Португалії станом на ранок 29 квітня відновили електропостачання майже для всіх споживачів, після масштабних відключень світла.