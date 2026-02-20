Нафта готується до першого зростання за три тижні

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, готуючись до першого тижневого зростання за три тижні, на тлі зростаючих побоювань, що між США та Іраном може спалахнути конфлікт.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 33 центи, або 0,5%, до 71,99 долара, а нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 62 центи, або 0,9%, до 67,05 долара станом на 07:15 за Гринвічем.

"Ціни на нафту піднялися до шестимісячного максимуму, оскільки побоювання щодо потенційних ризиків постачання з Ормузької протоки тримають ринки в напрузі", — сказала старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що "дуже погані речі" трапляться, якщо Іран не досягне угоди щодо ядерної програми, яку він називає мирною, але яку США вважають військовою. Трамп встановив термін у 10-15 днів.

Тим часом Іран запланував спільні військово-морські навчання з Росією, повідомило місцеве інформаційне агентство, через кілька днів після тимчасового закриття Ормузької протоки для проведення військових навчань.

"Увага ринку явно переключилася на ескалацію напруженості на Близькому Сході після провалу декількох раундів ядерних переговорів між США та Іраном, навіть попри те, що інвестори дискутують, чи відбудеться реальне порушення поставок", – додав Сачдева.

Ціни на нафту також підтримували повідомлення про скорочення запасів сирої нафти та обмеження експорту в найбільших країнах-виробниках і експортерах нафти.

За даними звіту Адміністрації енергетичної інформації, опублікованого в четвер, запаси сирої нафти в США скоротилися на 9 мільйонів барелів через зростання обсягів переробки та експорту.

Надлишок нафти, який був очевидним у другій половині 2025 року, продовжився в січні і "ймовірно, збережеться", заявили аналітики JP Morgan Наташа Канева і Люба Савінова в повідомленні для клієнтів.

Нагадаємо:

Експорт російської нафти до Китаю зросте третій місяць поспіль і досягне нового рекордного рівня в лютому, оскільки незалежні нафтопереробні заводи скупили вантажі зі значними знижками після того, як Індія різко скоротила обсяги закупівель.