Індія відновила закупівлю газу РФ попри домовленість Трампа з Моді не купувати його

За даними LSEG, опублікованими в середу, партія скрапленого природного газу з російського заводу "Портовая" на Балтійському морі, що перебуває під санкціями США, прямує до Індії.

Про це повідомляє Reuters.

Якщо вантаж досягне пункту призначення, це буде перша така поставка до Індії з того часу, як минулого року президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Нарендра Моді запевнив його, що Індія припинить купувати російські енергоносії.

Індія ніколи публічно не підтверджувала жодних таких зобов'язань і заявляла, що її рішення щодо закупівель базуються на ціні, безпеці поставок та інтересах споживачів.

Як один із найбільших імпортерів енергоносіїв у світі, вона зараз дуже вразлива до перебоїв у постачанні та зростання цін, спричинених війною на Близькому Сході та пов'язаним із нею закриттям Ормузької протоки.

Невеликий завод у Портовій, виробнича потужність якого становить 1,5 млн тонн СПГ на рік, розпочав роботу у вересні 2022 року.

Експорт з заводу був перерваний через додаткові санкції у зв'язку з війною проти України, які були введені у січні 2025 року з метою обмеження здатності Росії виробляти та експортувати СПГ і зменшення її доходів від цієї торгівлі.

Дотепер Росія постачала СПГ, незважаючи на санкції, до китайського порту Бейхай з заводу "Портовая", а також зі свого заводу "Арктик СПГ-2".

Раніше в середу російський енергетичний гігант "Газпром" доставив до Китаю другий після введення санкцій вантаж СПГ із заводу "Портовая", як показали дані LSEG.

"Якщо вантаж буде доставлений, це відкриє другий ринок для російського СПГ, на який накладені санкції США, оскільки всі попередні поставки з російських терміналів, на які накладені санкції, надходили до китайського міста Бейхай", — зазначив Мартін Сеньйор, керівник відділу ціноутворення на СПГ у галузевому виданні Argus.

Нагадаємо:

Індійські нафтопереробні заводи купили близько 60 мільйонів барелів російської нафти з поставкою на квітень.