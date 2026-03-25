Індія скуповує мільйони барелів нафти РФ – тепер уже з переплатою

Індійські нафтопереробні заводи купили близько 60 мільйонів барелів російської нафти з поставкою наступного місяця, з націнкою.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Ці партії були законтрактовані з премією від 5 до 15 доларів за барель до Brent, сказали співрозмовники, які побажали залишитися неназваними через чутливість торгівлі.

За даними аналітичної компанії Kpler, цей обсяг подібний до закупівель на поточний місяць, але більш ніж удвічі перевищує показник лютого.

Хвиля закупівель почалася після того, як США запровадили виняток, який дозволив Індії приймати російську нафту, уже завантажену на судна до 5 березня, щоб компенсувати дефіцит, спричинений фактичним закриттям Ормузької протоки. Згодом цей захід розширили на інші країни та оновили, дозволивши купівлю нафти, яка вже перебувала в морі до 12 березня.

Південноазійська країна значною мірою залежить від імпортної нафти і стала великим покупцем російської сировини зі знижкою після вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Однак із кінця минулого року Індія різко скоротила закупівлі під тиском США і натомість переорієнтувалася на нафту із Саудівської Аравії та Іраку, значна частина якої потім опинилася заблокованою в Перській затоці після початку війни.

Різке зростання цін на нафту, спричинене війною з Іраном, дозволило російському уряду відкласти план зі збільшення довгострокових бюджетних резервів. Це послабило тиск на короткострокові фінанси.