Росія різко збільшила постачання мазуту до Індії та Туреччини

У травні Росія суттєво збільшила експорт морського мазуту та вакуумного газойлю до Індії й Туреччини.

Про це пише Reuters.

За даними LSEG, у травні постачання брудних нафтопродуктів із російських портів до Індії майже подвоїлись — до 0,6 млн тонн. Основу цього експорту становили прямогонний мазут і вакуумний газойль (VGO), які Індія закуповує як дешевшу альтернативу Urals.

При цьому імпорт сирої російської нафти індійськими компаніями знизився: Reliance скоротила закупівлі на 37%, Nayara Energy — на 3%.

До Туреччини постачання мазуту та VGO з РФ зросло на 75% — до 0,43 млн тонн. Саудівська Аравія, як і раніше, залишилася головним покупцем російського мазуту, хоча її обсяги імпорту зменшилися на 17% — до 0,7 млн тонн.

Сінгапур і Китай також залишаються серед ключових покупців російських нафтопродуктів.

Водночас обсяги перевалки російського мазуту через мис Доброї Надії в травні впали до 85 тис. тонн — мінімум із початку року. Причиною стали ризики атак у Червоному морі з боку єменських повстанців-хуті, а також загострення між Іраном і Ізраїлем.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зростають, але Росія не отримує очікуваного прибутку — через зміцнення рубля доходи Кремля залишаються під тиском.

Росія не змогла скористатися нещодавнім зростанням цін на нафту та підвищенням власної квоти в межах ОПЕК+, оскільки обсяги експорту впали до мінімуму за останні сім тижнів.

У травні 2025 року експортні доходи Росії від продажу вуглеводнів за кордон впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України.