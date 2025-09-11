Індія вимагає від Росії величезних знижок на нафту через нові ризики - ЗМІ

Індійські імпортери російської нафти вимагають від російських продавців більших знижок, оскільки потенційні ризики від участі в торгівлі зростають.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Індійські покупці заявили, що знижки повинні бути збільшені до близько 10 доларів за барель від базової ціни Brent, щоб відповідати рівню цінового обмеження.

Як зазначають, це повʼязано із тим, що банки посилили контроль через розбіжності між політикою ЄС і США щодо російської нафти. 10 доларів – значно більша знижка, ніж 2-3 долари за барель, які спостерігалися у вересні, заявили трейдери.

Водночас окремі російські продавці заявили, що індійські покупці вимагають занадто великих знижок, і повідомили, що замість поставок до Індії – відправлять частину жовтневих спотових вантажів до Китаю, що призведе до незначного зниження обсягів поставок до Індії.

Російська нафта, що надходить до Індії в жовтні, становитиме в середньому близько 1,4 млн барелів на день. Це менше, ніж 1,5 млн барелів на день у серпні та 1,6 млн барелів на день у вересні, за даними джерел.

Водночас незалежно від результату, російська нафта на жовтень буде продаватися Індії в більшості випадків за ціною, вищою за ціновий ліміт, оскільки навіть знижка в 10 доларів за барель не призведе до зниження цін на російську нафту нижче нового цінового ліміту ЄС і Британії в 47,60 доларів за барель.

Нагадаємо:

ЄС знизив ціновий ліміт на російську нафту з жовтня, дозволивши західним страховикам і перевізникам надавати послуги тільки в тому випадку, якщо нафта продається нижче 47,60 доларів за барель, що нижче попереднього ліміту в 60 доларів за барель. США не підтримали зниження цінового ліміту.

Президент Дональд Трамп запровадив жорстке 50%-ве мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків із Нью-Делі.

Нафтопереробні заводи в Індії, які є одними з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити обсяги закупівель найближчими тижнями.

Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь і літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп ввів підвищені мита на індійський експорт.

Індія заощадила мільярди доларів, наростивши імпорт дешевої нафти РФ після початку війни проти України. Але введені США каральні мита швидко нівелюють ці досягнення, і легких рішень не видно.