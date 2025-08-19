Індія скоротила імпорт російської нафти у липні на чверть

Імпорт російської нафти в Індію у липні знизився на 24,5% у порівнянні з червнем та склав 1,5 млн барелів на добу.

Про це пише Reuters.

Це найнижчий рівень поставок з вересня 2023 року, повідомляють торгові джерела та аналітичні дані.

Причинами скорочення стали зменшення знижок на російську нафту, сезонне падіння попиту під час сезону дощів, а також обережність державних НПЗ після попередження президента США Дональда Трампа не купувати російську нафту.

У липні частка Росії у постачаннях нафти до Індії склала 34% від загального імпорту у 4,44 млн бар./день. Попри скорочення, Росія залишилася найбільшим постачальником, випередивши Ірак та Саудівську Аравію.

Близько 60% закупівель у липні припало на приватних гравців — Reliance Industries, Nayara Energy та HPCL-Mittal Energy. Решту забезпечили державні компанії, які вже почали заміщати російські обсяги альтернативними поставками з Близького Сходу та США.

Водночас частка країн ОПЕК у структурі імпорту Індії піднялася до п’ятимісячного максимуму.

За січень-липень постачання російської нафти до Індії скоротилися на 3,6%, тоді як закупівлі американської нафти зросли на 58%. У липні Індія вперше з 2011 року не імпортувала нафту з Латинської Америки.

Нагадаємо:

Нафтопереробні заводи в Китаї активно купують російську нафту, скориставшись можливістю отримати нафтопродукти за зниженими цінами, які Індія відмовилася закуповувати через тиск Вашингтона.

Індійські державні нафтопереробники відновили запити на купівлю російської нафти Urals у трейдерів після того, як знижки на неї помітно зросли.