Російська нафта знову приваблює Індію через зростання знижок

Індійські державні нафтопереробники відновили запити на купівлю російської нафти Urals у трейдерів після того, як знижки на неї помітно зросли.

Про це пише Reuters.

До числа компаній, що відновили інтерес, входять Indian Oil Corp (IOC), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL), які забезпечують понад 60% з 5,2 млн барелів нафти на добу переробних потужностей країни.

Державні НПЗ тимчасово призупинили закупівлі у липні, коли знижки скоротилися. Нині ж, за словами джерел, знижка на поставки Urals до Індії в жовтні розширилася до близько $2,70 за барель порівняно з $1–$1,50 наприкінці липня, що робить нафту дешевшою у доставці, ніж у попередньому місяці.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти з 2022 року, коли Захід запровадив санкції проти Москви за вторгнення в Україну. Минулого місяця Дональд Трамп пригрозив санкціями покупцям російських енергоресурсів, якщо Москва не погодиться на мирну угоду.

"Ми чекатимемо результатів переговорів Трампа та Путіна, які дадуть нам певні сигнали", — зазначило одне з джерел.

Представник BPCL, фінансовий директор Ветса Рамакрішна Гупта, заявив, що компанія планує зберегти частку російської нафти в обсязі до 35% від потреб переробки за відсутності нових санкцій. Він також підтвердив, що закупівлі сповільнилися в липні через менші знижки.

Через скорочення російських поставок державні НПЗ збільшили спотові закупівлі у Бразилії, Західній Африці та США. Натомість приватні компанії, такі як Reliance Industries та Nayara Energy, продовжують отримувати нафту за довгостроковими контрактами.

Нагадаємо:

Reliance Industries, власник найбільшого у світі нафтопереробного комплексу в індійському Джамнагарі, може відмовитися від російської нафти.

Нафтопереробний завод Nayara Energy в Індії, який минулого місяця потрапив під санкції Європейського Союзу, звернувся до уряду з проханням допомогти у розв'язанні проблеми з транспортуванням пального.

Індійські акції впали після поновлення президентом США Дональдом Трампом погроз щодо введення жорстких мит на товари з Індії через закупівлі російської нафти.