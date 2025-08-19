Китай почав скуповувати нафту РФ на тлі тиску мит США на Індію

Нафтопереробні заводи в Китаї активно купують російську нафту, скориставшись можливістю отримати нафтопродукти за зниженими цінами, які Індія відмовилася закуповувати через тиск Вашингтона.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Китай традиційно імпортує російську нафту з Далекого Сходу Росії, але в серпні поставки нафти марки Urals з Балтики та Чорного моря зросли до майже 75 тисяч барелів на день — майже вдвічі більше середнього показника, що становить близько 40 тисяч барелів. Водночас експорт до Індії знизився до 400 тисяч барелів на день, що значно менше від середнього рівня в 1,18 мільйона барелів.

"Китайські нафтопереробники наразі перебувають у вигіднішому становищі, ніж індійські," — сказав аналітик Energy Aspects Ltd. Ціна на Urals, яка надходить з заходу Росії, є конкурентною щодо нафти з Близького Сходу.

Тим часом США збільшили тарифи на індійські імпорти, щоб покарати Індію за закупівлю російської нафти, хоча поки що не запровадили аналогічні заходи щодо Китаю через торгове перемир'я з Пекіном. Китай та Індія залишаються основними покупцями російської нафти.

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що утримається від підвищення тарифів на китайські товари через закупівлю Російської нафти, зазначивши, що веде переговори з Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні.

Водночас радник з торгівлі в Білому домі Пітер Наварро описав індійські закупівлі як "опортуністичні та згубні", визнаючи при цьому, що США не можуть посилювати тиск на Китай без негативних наслідків для себе.

"Одне можна сказати точно: Трамп не буде робити те, що він знає, що не може досягти," — зазначив Мукеш Сахдев, керівник ринків сировини в Rystad Energy. "Він досяг свого з Індією, але натиск на Китай, ймовірно, не принесе результату."

Китайські нафтопереробники, ймовірно, придбали 10–15 партій Urals на жовтень та листопад, що більше за їх звичні закупівлі. Якщо ціни на Urals залишатимуться привабливими, можуть бути придбані й інші партії, зазначають аналітики.

За даними трейдерів, найближчим часом Китай може закупити ще більшу кількість нафти марки Urals, особливо якщо ціни залишатимуться конкурентоспроможними.

Нагадаємо:

Китай та Індія хочуть поліпшити свої відносини, що є останнім знаком потепління між азіатськими суперниками, які прагнуть нормалізувати свої стосунки на тлі непередбачуваної торговельної політики США.

Ціни на нафту впали у вівторок, оскільки учасники ринку обмірковували можливість тристоронніх переговорів за участю Москви, Києва та Вашингтона, спрямованих на припинення війни в Україні, що, ймовірно, призведе до зняття санкцій з російської нафти.