Уряд призначив трьох членів Нацкомісії з тарифів

Альона Кириченко — 5 вересня, 09:30
Кабінет міністрів призначив трьох членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це свідчать відповідні розпорядження на сайті уряду.

Згідно з документами, Пушкаря Сергія, Саловського Любомира та Шикеринця Романа призначено членами Нацкомісії з тарифів строком на шість років.

Нагадаємо:

На початку серпня заступник міністра енергетики Роман Андарак поінформував про підготовку законопроєкту щодо посилення гарантій незалежності НКРЕКП, розробленого спільно з регулятором і Секретаріатом Енергетичного співтовариства. Його ухвалення підвищить ефективність роботи регулятора та прозорість прийняття рішень на енергоринках.

