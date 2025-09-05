Уряд призначив трьох членів Нацкомісії з тарифів

Кабінет міністрів призначив трьох членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це свідчать відповідні розпорядження на сайті уряду.

Згідно з документами, Пушкаря Сергія, Саловського Любомира та Шикеринця Романа призначено членами Нацкомісії з тарифів строком на шість років.

Нагадаємо:

На початку серпня заступник міністра енергетики Роман Андарак поінформував про підготовку законопроєкту щодо посилення гарантій незалежності НКРЕКП, розробленого спільно з регулятором і Секретаріатом Енергетичного співтовариства. Його ухвалення підвищить ефективність роботи регулятора та прозорість прийняття рішень на енергоринках.