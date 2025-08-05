Україна прискорює виконання рекомендацій Єврокомісії у сфері енергетики

Енергетична галузь — єдина, для якої строки виконання плану заходів з імплементації рекомендацій Європейської комісії скорочено.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Так, вже у III кварталі 2025 року Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії. Раніше ухвалення відповідних законодавчих актів планувалося на І квартал 2026 року, зазначає міністерство.

У IV кварталі 2025 року набуде чинності законодавство про стимулювання інвестицій у відновлювані джерела енергії, яке було заплановано лише на III квартал 2026 року.

Під час наради з питань виконання Плану заходів заступник міністра енергетики України Роман Андарак відзначив конструктивну співпрацю з Верховною Радою, говориться у повідомленні.

Йдеться про план заходів у межах звіту про прогрес України в рамках пакета розширення ЄС-2024.

"Парламент уже підтримав у першому читанні законопроєкт про об’єднання ринків, ще три законопроєкти погоджені профільним комітетом", – цитує його пресслужба.

Андарак також поінформував про підготовку законопроєкту щодо посилення гарантій незалежності НКРЕКП, розробленого спільно з регулятором і Секретаріатом Енергетичного співтовариства. Його ухвалення підвищить ефективність роботи регулятора та прозорість прийняття рішень на енергоринках.

Окремо під час наради обговорювалися зміни до Митного та Податкового кодексів, Закону "Про альтернативні види палива" для приведення їх у відповідність до директив ЄС, а також створення реєстру установок, що працюють на біопаливі.

"Розглянули можливості залучення українських енергокомпаній до програми ЄС Connecting Europe Facility для фінансування ключових транскордонних проєктів енергетичної інфраструктури", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві енергетики повідомили, що не надали інформацію Національному антикорупційному бюро про міжнародну допомогу. Така інформація містить чутливі дані державних і приватних іноземних донорів, тому потрібно отримати згоду з боку міжнародних партнерів, наголосили в Міненерго.

Раніше повідомлялося, що Україна відновила великий відсоток внутрішнього видобутку газу після пошкоджень, завданих російськими ударами. Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Раніше Асоціація міст України заявила, що рішення Нацкомісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про надання постачальникам права припинення постачання електроенергії вдарить по споживачам.