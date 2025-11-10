Фунікулер у Києві вдруге за добу зупинив роботу через відключення

У Києві після стабілізаційних відключень електроенергії тимчасово не працює фунікулер.

У Києві після стабілізаційних відключень електроенергії тимчасово не працює фунікулер.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Після відновлення подачі напруги його роботу відновлять у штатному режимі, заявили у відомстві.

Фунікулер зупиняє свою роботу вже вдруге за добу, минулого разу він ен працював більше 8 годин.

Нагадаємо:

У вівторок, 11 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

На київському мосту Метро встановлюють підтримуючі конструкцій, що за повідомленням Київської міської державної адміністрації (КМДА), має продовжити експлуатацію мосту ще на 20 років.