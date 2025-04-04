Франція розглядає можливість інвестування в Чорнобильській зоні

Франція розглядає можливість інвестування у відновлювану енергетику в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів за результатами поїздки міністра Світлани Гринчук та Спецуповноваженого президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єра Ельброна у Чорнобильську зону відчуження.

У міністерстві нагадали, що у лютому 2025 року вже обговорювалося партнерство із французькою стороною. Тоді Ельброн наголосив, що французькі компанії уже зробили аналітику та бачать великий потенціал у цьому напрямку.

Представники французької та української сторін оглянули наслідки нещодавньої атаки росії на Арку НБК – об’єкт, до створення якого були залучені і французькі компанії та фахівці.

Французькі партнери наразі розглядають можливість надання допомоги для відновлення Арки в рамках Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Наразі оцінюються пошкодження і напрацювується план відновлення функціональності Арки.

Нагадаємо:

Внаслідок атаки ворожого дрона, яка сталась 14 лютого, частина обладнання на Чорнобильській атомній електростанції залишилась знеструмленою.

Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами РФ.

Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля виділить 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень Арки НБК, яка знаходиться над зруйнованим реактором енергоблока №4 Чорнобильської АЕС.

На Чорнобильській АЕС ліквідували надзвичайну ситуацію на початку березня.