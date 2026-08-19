Німеччина надасть 50 млн євро на відновлення конфайнменту ЧАЕС

Уряд Німеччини надасть 50 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном.

Про це повідомило Міненерго з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Кошти планують внести на Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, через який фінансують роботи з відновлення пошкодженого конфайнменту.

Напередодні Шмигаль обговорив фінансування з федеральним міністром довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером. Німецька делегація також відвідала Чорнобильську АЕС та оглянула арку конфайнменту й її інфраструктуру.

"Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи", – заявив Шмигаль.

Повне відновлення Нового безпечного конфайнменту попередньо оцінюють приблизно у 500 млн євро. Безпосередні ремонтні роботи планують проводити у 2028-2030 роках.

Нагадаємо:

У червні Євросоюз оголосив про 75 млн євро грантової допомоги на відновлення Нового безпечного конфайнменту ЧАЕС.

У квітні ЧАЕС та ЄБРР підписали грантову угоду на 30 млн євро, яка дозволила розпочати підготовку до відновлення конфайнменту.