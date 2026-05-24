Музей "Чорнобиль" припинив роботу

Національний музей "Чорнобиль" у Києві тимчасово припинив роботу, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає прес-служба відомства.

"Колись Росія приховувала правду про Чорнобиль, а сьогодні – б'є по місцях, що її зберігають", - заявив Клименко.

За словами міністра, музей зазнав пошкоджень уночі 24 травня внаслідок російського обстрілу.

Як повідомлялося, 27 квітня 2026 року до 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції в музеї Чорнобиля відкрилася оновлена виставка.

