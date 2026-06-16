Євросоюз надасть кошти на відновлення пошкодженого росіянами саркофагу ЧАЕС

Європейський Союз надасть 75 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Євросоюз спрямує 75 млн євро грантової допомоги на відновлення нового безпечного конфайнменту ЧАЕС, пошкодженого внаслідок російських атак,повідомила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту G7.

За її словами, ЄС координує підготовку України до наступного осінньо-зимового періоду та бере участь у міжнародній мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми. Вона наголосила на подальшій непохитній підтримці України в умовах російської агресії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, які дозволять спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Раніше повідомлялося, що саркофаг на Чорнобильській АЕС слід якнайшвидше демонтувати, однак через пошкодження внаслідок російського удару захисної споруди це наразі неможливо, при чому ризик обвалу саркофага зростає.

Асамблея донорів Рахунку міжнародного співробітництва спрямує 30 млн євро на початкові роботи з відновлення нового безпечного конфайменту (арки НБК) на Чорнобильській АЕС, пошкодженого росіянами у 2025 році.

Як писала The Guardian, ремонт пошкодженої внаслідок атаки російського дрона захисної споруди (арки), яка накриває зруйнований енергоблок № 4 Чорнобильської АЕС, коштуватиме щонайменше 25 млн євро.