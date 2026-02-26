Уряд спрямував 1,6 мільярда гривень на захист Чорнобильської АЕС

Уряд розподілив понад 1,6 мільярда гривень бюджетних коштів для проведення робіт з убезпечення укриття Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Ідеться про споруду над зруйнованим унаслідок аварії четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

"Уряд розподілив понад 1,6 млрд грн бюджетних коштів для проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС. Вони будуть спрямовані в тому числі на подолання наслідків російської терористичної атаки щодо укриття станції", – говориться у повідомленні.

Міненерго зазначає, що попри складні умови воєнного часу, Україна продовжить роботи з підтримки в безпечному стані трьох енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива й сховищ радіоактивних відходів.

Проте усунення глобальних ризиків можливе лише за умови припинення атак Росії на українські ядерні об'єкти.

"Потрібна чітка реакція світу на такі теракти, зокрема обмеження прав держави-агресора в структурі МАГАТЕ", – додали у міністерстві.

Нагадаємо:

Раніше українська електромережа стала об'єктом військового нападу, що призвело до значного впливу на роботу кількох регіонів України та атомних електростанцій (АЕС), необхідні масштабні ремонтні роботи. Зокрема, у зоны Чорнобильської АЕС виявили 44 дрони.

Раніше Державна інспекція ядерного регулювання України визнала обґрунтованою безпечну експлуатацію СВЯП-1 (сховища відпрацьованого ядерного палива) держпідприємства "Чорнобильська АЕС" до 31 грудня 2034 року.

У 2023 році повідомлялося, що для обстеження нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" (саркофага) на Чорнобильській АЕС необхідно один мільйон євро і Україна розраховує на підтримку французьких партнерів.