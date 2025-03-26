Найбільші енергетичні компанії можуть відновити бізнес у Росії у разі скасування санкцій

Деякі з найбільших світових енерготрейдерів допускають можливість повернення до Росії, якщо санкції будуть повністю скасовані.

Про це пише Bloomberg.

"Якщо санкції будуть послаблені таким чином, що ми зможемо повернутися, то чому б і ні? Це наша робота", – заявив CEO Gunvor Group Торбйорн Торнквіст. Водночас він підкреслив, що наразі компанія уникає будь-яких "сірих зон".

Гендиректор Mercuria Energy Group Марко Дюнан зазначив, що компанія розгляне можливість повернення, якщо обмеження знімуть. "Як компанія, ми дещо сором'язливіші, коли йдеться про санкції, але якщо вони будуть зняті, ми обов'язково розглянемо цей варіант", – сказав він.

Керівники трейдерів також відзначили, що будь-яке послаблення санкцій залежатиме від геополітичної ситуації та переговорів про припинення війни. CEO Trafigura Group Річард Холтум наголосив, що повне скасування всіх обмежень є ключовою умовою для відновлення роботи в Росії.

Очільник Vitol Group Рассел Харді вважає, що можливе зняття санкцій – питання не одного року. "Ми думаємо, що це займе рік або два, тому поки що компанія не готується до повернення", – зазначив він.

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Нагадаємо:

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що компаніям, які "демонстративно грюкнули дверима" і залишили російський ринок, не дозволять викупити активи за низькими цінами або повернути собі зайняті ніші.

Російський бізнес зустрічався з главою Американської торговельної палати в Росії Робертом Ейджі та обговорював скасування санкцій у певних секторах економіки.