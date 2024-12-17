Рада зняла з розгляду законопроєкт про добудову енергоблоків Хмельницько АЕС

Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

"Голосів немає", - написав він у Телеграм.

Як повідомлялося, законопроєкт про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС коштом західних донорів, який парламент планував розглянути вранці у вівторок, 17 грудня, розроблявся без консультацій із ЄС, хоча влада України має суверенне право на втілення проєкту, заявила у понеділок посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Йдеться про урядовий законопроєкт №11146 "про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції", зареєстрований ще у квітні 2024 року.

Раніше цей проєкт викликав суперечки у суспільстві та депутатського корпусу. Антикорупційний комітет Верховної Ради у липні знайшов корупційні ризики у законопроєкті про добудову 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.

Нагадаємо:

Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".