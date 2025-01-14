"Будувати чи ні - це рішення української влади": посол Матернова про добудову ХАЕС
Рішення про будівництво нових атомних генерувальних потужностей в Україні має ухвалювати виключно її влада, Євросоюз не висловлював жодної офіційної позиції з цього питання.
Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає Інтерфакс Україна".
"ЄС не висловив офіційної позиції ні за, ні проти будівництва нових блоків Хмельницької АЕС. Я чітко сказала це у своєму інтерв'ю "Європейській правді" ще в грудні. Будувати чи ні додаткові ядерні потужності в Україні - це рішення української влади", - зазначила Матернова.
Вона додала, що загалом серед держав - членів ЄС немає чіткого консенсусу щодо розвитку нових ядерних генерувальних потужностей.
За словами Матернової, Україна не може розраховувати на фінансування атомного будівництва з боку ЄС і його фінансових установ.
"Нині ЄС не фінансує будівництво атомних електростанцій. Це стосується і АЕС в Україні. І це теж стосується фінансування європейськими фінансовими установами", - наголосила посол.
Нагадаємо:
Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.
Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".
Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС.