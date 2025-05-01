"Енергоатом" вивів в ремонт три енергоблоки АЕС із дев’яти – МАГАТЕ

На трьох із дев'яти реакторів підконтрольних Україні атомних електростанцій проводять планові ремонти і відбувається завантаження палива.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як зазначив голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, технічне обслуговування та завантаження свіжого палива здійснюється на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській.

При чому це відбувається в умовах загрози російських ударів. Так, зокрема, 25 квітня на Південноукраїнській АЕС команда МАГАТЕ отримала інформацію про те, що на відстані 1,5 км від станції було виявлено шість безпілотників, які намагалися збити ЗСУ.

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) команда МАГАТЕ чула вибухи вдалині протягом усього останнього тижня. А на Хмельницькій АЕС 30 квітня члени команди МАГАТЕ були змушені сховатися через повітряну тривогу.

Гроссі нагадав про те, як 14 лютого на Чорнобильській АЕС удар дрона пробив дах великої конструкції конфайнменту. Ця конструкція побудована для запобігання будь-якому радіоактивному викиду з реактора, зруйнованого під час аварії 1986 року, та захисту його від зовнішніх небезпек.

Він зазначив, що триває тимчасовий ремонт Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Команда МАГАТЕ нещодавно відвідала його, щоб обговорити поточні зусилля об'єкта щодо оцінки структурної цілісності будівлі після атаки. За його словами, хоча споруда укриття зазнала значних пошкоджень, але радіоактивного викиду не сталося.

Раніше "Енергоатом" повідомляв, що ремонт на всіх дев'яти енергоблоках Хмельницької, Рівненській та Південноукраїнської АЕС збирається завершити до кінця серпня.

Загальна потужність дев'яти енергоблоків складає 7,88 ГВт. Шість енергоблоків потужністю 6000 МВт Запорізької АЕС електроенергію не виробляють з 11 вересня 2022 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що чистий прибуток АТ "НАЕК "Енергоатом" за 2024 рік сягнув 1,3 млрд грн. Ці кошти планують спрямувати на покриття збитків попередніх років (так, у 2023 збитки склали 11 млрд грн), дивіденди не виплачуються.