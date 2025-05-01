"Энергоатом" вывел в ремонт три энергоблока АЭС из девяти - МАГАТЭ

На трех из девяти реакторах подконтрольных Украине атомных электростанций идут плановые ремонты и производится замена топлива.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отметил председатель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, техническое обслуживание и загрузка свежего топлива осуществляется на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской.

Причем это происходит в условиях угрозы российских ударов. Так, в частности, 25 апреля на Южноукраинской АЭС команда МАГАТЭ получила информацию о том, что на расстоянии 1,5 км от станции было обнаружено шесть беспилотников, которые пытались сбить ВСУ.

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) команда МАГАТЭ слышала взрывы вдали в течение всей последней недели. А на Хмельницкой АЭС 30 апреля члены команды МАГАТЭ были вынуждены укрыться из-за воздушной тревоги.

Гросси напомнил о том, как 14 февраля на Чернобыльской АЭС удар дрона пробил крышу большой конструкции конфайнмента. Эта конструкция построена для предотвращения любого радиоактивного выброса из реактора, разрушенного во время аварии 1986 года, и защиты его от внешних опасностей.

Он отметил, что продолжается временный ремонт Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС. Команда МАГАТЭ недавно посетила его, чтобы обсудить текущие усилия объекта по оценке структурной целостности здания после атаки. По его словам, хотя сооружение укрытия получило значительные повреждения, но радиоактивного выброса не произошло.

Ранее "Энергоатом" сообщал, что ремонт на всех девяти энергоблоках Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС собирается завершить до конца августа.

Общая мощность девяти энергоблоков составляет 7,88 ГВт. Шесть энергоблоков мощностью 6000 МВт Запорожской АЭС электроэнергию не производят с 11 сентября 2022 года.

Напомним:

Ранее сообщалось, что чистая прибыль АО "НАЭК "Энергоатом" за 2024 год достигла 1,3 млрд грн. Эти средства планируют направить на покрытие убытков предыдущих лет (так, в 2023 убытки составили 11 млрд грн), дивиденды не выплачиваются.