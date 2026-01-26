ДТЕК повернув "Енергоатому" 164 мільйона гривень як добровільну компенсацію

Компанія Д.Трейдінг (група ДТЕК) розірвала контракт на покупку електроенергії у "Енергоатому" і сплатила 164 мільйона гривень як добровільну компенсацію.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Компанія Д.Трейдінг (група ДТЕК) розірвала контракт на покупку електроенергії у Енергоатому", – повідомив він.

"Енергоатом отримав 164 000 000 грн як добровільну компенсацію від Д.Трейдінг за попередні 5 днів, коли контракт діяв. Ця сума відображає різницю "аукціонної" ціни та ціни РДН з 21 січня", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Не існує інших варіантів, аніж як висловити велику похвалу за такий вчинок", – додав голова комітету.

Відповідно до умов додаткової угоди "Енергоатом" зобов'язався продати Д.Трейдінг електричну енергію в загальному обсязі 100 320 МВт*год протягом періоду постачання 21.01.2026-31.01.2026 на умовах попередньої оплати.

24.01.2026 Д.Трейдінг та "Енергоатом" підписали додаткову угоду про дострокове розірвання додаткової угоди з 26.01.2026 та припинення зобов'язань в частині купівлі-продажу електричної енергії за період постачання з 26.01.2025 по 31.01.2026.

Ідеться про компенсацію, пов'язаної з волатильністю цін на ринку електричної енергії, 164 млн грн., що дорівнює різниці між ціною РДН, яка склалась на ринку у періоді постачання з 21.01.2026 по 25.01.2026 та ціною додаткової угоди, пояснили у Д.Трейдінг.

У той же час народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що інші трейдери вирішили проігнорувати поки лист від Енергоатому.

"А Енергоатом теж нічого не робить. А МінЕкономіки робить вигляд, що не бачить що Енергоатом нічого не робить", – прокоментував він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Д.Трейдинг (ДТЕК) ініціює процедуру дострокового припинення договору з "Енергоатомом" після появи інформації голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса, що з держкомпанії можуть бути виведені близько 2 млрд грн на користь приватних трейдерів, серед яких - Д.Трейдинг.

Герус у своєму зверненні до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко заявляв, що "Енергоатом" через "кричущу некомпетентність або корупційну зацікавленість" може втратити близько 2 млрд грн, продавши значний обсяг електроенергії перед підвищенням прайс-кепів (цінових обмежень).

За даними Геруса, ідея підвищення прайс-кепів обговорювалася на закритих нарадах з 8 січня, про що керівництво "Енергоатому" знало.

Водночас 12-15 січня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), публічно заявляла, що ціни залишаться незмінними.

14 січня "Енергоатом", не дочекавшись рішення щодо перегляду цін, провів аукціон і продав 2100 МВт електроенергії за старими, нижчими цінами.

Однак, за інформацією нардепа, 16 січня НКРЕКП раптово з порушенням процедур, підвищила прайс-кепи на 82,5% – до 15 000 грн за МВт-год.

Як стверджує Герус, різниця між аукціонною та новою ринковою ціною може призвести до того, що "Енергоатом" недоотримає близько 2 млрд грн, які можуть стати прибутком приватних трейдерів.