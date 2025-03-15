Енергетики відновили живлення для 52 тисяч споживачів на Дніпропетровщині
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Енергетикам вдалось відновити живлення для 52 тисяч споживачів у Дніпропетровській області після нічного обстрілу росіян.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Нам вдалося заживити всі оселі Дніпропетровської області, що залишилися без світла через нічний обстріл російських окупанті", – йдеться у повідомленні.
У ДТЕК зазначили, що працівники продовжують роботу над ліквідацією наслідків обстрілів.
Нагадаємо:
Вночі з 14 на 15 березня росіяни масовано атакували енергообʼєкти ДТЕК у Одеській та Дніпропетровській областях, частина жителів без світла.
Після ворожого обстрілу енергетичної залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині та Запоріжжі, залізничники відновили курсування поїздів.