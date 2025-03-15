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Енергетики відновили живлення для 52 тисяч споживачів на Дніпропетровщині

Володимир Тунік-Фриз — 15 березня, 16:00
Енергетики відновили живлення для 52 тисяч споживачів на Дніпропетровщині
Getty Images

Енергетикам вдалось відновити живлення для 52 тисяч споживачів у Дніпропетровській області після нічного обстрілу росіян.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Нам вдалося заживити всі оселі Дніпропетровської області, що залишилися без світла через нічний обстріл російських окупанті", – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що працівники продовжують роботу над ліквідацією наслідків обстрілів.

Нагадаємо:

Вночі з 14 на 15 березня росіяни масовано атакували енергообʼєкти ДТЕК у Одеській та Дніпропетровській областях, частина жителів без світла.

Після ворожого обстрілу енергетичної залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині та Запоріжжі, залізничники відновили курсування поїздів.

енергетика електроенергія

електроенергія

Енергетики відновили живлення для 52 тисяч споживачів на Дніпропетровщині
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