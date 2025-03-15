Енергетики відновили живлення для 52 тисяч споживачів на Дніпропетровщині

Енергетикам вдалось відновити живлення для 52 тисяч споживачів у Дніпропетровській області після нічного обстрілу росіян.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Нам вдалося заживити всі оселі Дніпропетровської області, що залишилися без світла через нічний обстріл російських окупанті", – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що працівники продовжують роботу над ліквідацією наслідків обстрілів.

Нагадаємо:

Вночі з 14 на 15 березня росіяни масовано атакували енергообʼєкти ДТЕК у Одеській та Дніпропетровській областях, частина жителів без світла.

Після ворожого обстрілу енергетичної залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині та Запоріжжі, залізничники відновили курсування поїздів.