На Київщині ворог знову атакував енергообʼєкт у Бориспільському районі, його будуть відновлювати, щойно дозволять військові та ДСНС.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Уже вдруге за місяць один з важливих обʼєктів в Київській області зазнав пошкоджень через російську атаку.

Енергетики ДТЕК очікують на дозвіл від ДСНС та військових розпочати огляд обладнання. Як тільки ситуація стане безпечнішою, розпочнемо відновлення.

Роботи можуть ускладнювати повторні повітряні тривоги.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських загарбників на Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Наразі відомо про одного постраждалого.

Через російські удари по енергетичній інфраструктурі значна кількість мешканців Запоріжжя та області залишилася без світла.

Внаслідок удару на Одещині було пошкоджено енергообʼєкт ДТЕК Одеські електромережі.