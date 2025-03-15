Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

"Укрзалізниця" відновила знеструмлену ділянку після російського обстрілу

Володимир Тунік-Фриз — 15 березня, 12:00
Укрзалізниця відновила знеструмлену ділянку після російського обстрілу
Getty images

Після ворожого обстрілу енергетичної залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині та Запоріжжі, залізничники відновили курсування поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

О 7:37 "Укрзалізниця" повідомила про російський обстріл енергетичної залізничної інфраструктури у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Ворог продовжує атакувати залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя. На знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози, затримки поїздів мінімальні", – повідомляли у компанії.

Вже о 10:16 напругу на пошкодженій ділянці відновили.

енергетика Укрзалізниця залізниця війна

Укрзалізниця

"Укрзалізниця" відновила знеструмлену ділянку після російського обстрілу
УЗ призначила додатковий швидкісний поїзд Львів – Київ
"Укрзалізниця" на чотири місяці змінює маршрути поїздів закарпатського напрямку

Останні новини