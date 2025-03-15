"Укрзалізниця" відновила знеструмлену ділянку після російського обстрілу
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Після ворожого обстрілу енергетичної залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині та Запоріжжі, залізничники відновили курсування поїздів.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
О 7:37 "Укрзалізниця" повідомила про російський обстріл енергетичної залізничної інфраструктури у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
"Ворог продовжує атакувати залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя. На знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози, затримки поїздів мінімальні", – повідомляли у компанії.
Вже о 10:16 напругу на пошкодженій ділянці відновили.