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Енергетики повернули світло майже усім знеструмленим на Одещині

Володимир Тунік-Фриз — 15 березня, 18:00
Енергетики повернули світло майже усім знеструмленим на Одещині
Getty Images

Енергетикам вдалось відновити живлення для майже 30 тисяч споживачів у Одеській області після нічного обстрілу росіян.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Нам вдалося повернути живлення майже в усі домівки, які були знеструмлені внаслідок останнього обстрілу енергетики. Наразі без світла залишається менше 100 осель. Робимо все можливе, що якнайшвидше підключити всіх", – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що працівники продовжують роботу над ліквідацією наслідків обстрілів.

Нагадаємо:

Вночі з 14 на 15 березня росіяни масовано атакували енергообʼєкти ДТЕК у Одеській та Дніпропетровській областях, частина жителів без світла.

Енергетикам вдалось відновити живлення для 52 тисяч споживачів у Дніпропетровській області після нічного обстрілу росіян.

Одеса енергетика електроенергія

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Енергетики повернули світло майже усім знеструмленим на Одещині
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