Росіяни знеструмили 350 тисяч родин на Одещині

Росіяни відключили понад 300 тисяч родин на Одещині від електромережі

Вночі 2 вересня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних обʼєктах енергетики Одеської області.

Про це повідомляють у ДТЕК.

Через атаку без світла тимчасово залишилось понад 350 000 родин Одеського району області, зокрема частина Одеси.

Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики розпочали ремонтні роботи для повернення світла. Наразі вдалося відновити живлення для 177 тис. осель. Тобто ще близько 173 тис. родин залишаються без світла.

Крім того, ворог пошкодив виробничий майданчик ДТЕК на Одещині – постраждали транспорт та офісне приміщення.

Нагадаємо:

На Одещині росіяни також поцілили в автозаправний комплекс компанії UKRNAFTA: вибух зруйнував будівлю і суттєво пошкодив обладнання.