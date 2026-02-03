Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Донеччині, є поранений
Зранку 3 лютого енергетики ДТЕК потрапили під ворожий обстріл у Донецькій області.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Зранку наші енергетики поверталися на базу після заміни опори. Поруч із трактором вибухнув ворожий БПЛА", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що водій отримав поранення. Його вже доправили до лікарні — загрози життю немає.
"Техніку пошкоджено, але роботи не зупиняються. Попри небезпеку, енергетики продовжують 24/7 ліквідовувати наслідки обстрілів", – наголосили в ДТЕК.
Нагадаємо:
Вночі проти 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року.
Під ударом росіян у ніч на третє лютого опинилось вісім областей України. Окупанти переважно обстрілювати енергетичну інфраструктуру.