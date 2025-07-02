Експорт російського газу в Європу впав до рівня 1970-х

Через припинення транзиту через Україну Росія постачає до Європи найменше газу за пів століття. Навіть Китай не компенсує втрачені обсяги.

Про це пише The Moscow Times.

У першій половині 2025 року експорт російського газу в Європу скоротився майже вдвічі – до 8,33 млрд кубометрів, підрахував Reuters на основі даних з газопроводу "Турецький потік", який залишився єдиним маршрутом поставок "Газпрому" в ЄС.

Це на 47% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли було експортовано 15,5 млрд кубометрів. У річному вимірі постачання можуть не перевищити 16 млрд кубометрів – це максимальна пропускна здатність європейської гілки "Турецького потоку".

Такого низького рівня експорту до Європи Росія не фіксувала з початку 1970-х років. Наприклад, у 1975 році постачання становили 19,3 млрд кубометрів, а в 1980-му – вже 54,8 млрд кубів. На піку перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну "Газпром" експортував до 200 млрд кубометрів газу на рік — нинішній обсяг менший у 12 разів.

Росія не має куди подіти надлишкові обсяги: "Сила Сибіру" в Китай покриває лише п’яту частину втрат. Переговори щодо нових газопроводів провалилися, а проєкт газового хабу в Туреччині не реалізувався.

У 2023 році видобуток "Газпрому" становив 416,2 млрд кубометрів, з яких 60 млрд залишилися нереалізованими. Це втричі перевищує річне споживання газу в Польщі.

Керівництво компанії та уряд шукають способи використання надлишків – розглядаються варіанти спрямування їх на дата-центри або підтримку вугільної генерації. Серед найекзотичніших ідей – експорт 55 млрд кубів до Ірану, попри те, що ця країна має другі у світі запаси газу.

На тлі обвалу експорту фінансове становище "Газпрому" різко погіршилось: за 2023 рік компанія зазнала збитків у 629 млрд рублів, а в 2024-му, попри звіт про прибуток, ключовий газовий бізнес показав 1 трлн рублів чистого мінусу.

За оцінками самої компанії, у період 2025–2034 років "Газпрому" загрожують сукупні втрати на суму 15 трлн рублів через відсутність експортних можливостей.

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Нагадаємо:

Війна між Ізраїлем та Іраном змусила Китай переглянути свої енергетичні пріоритети і відновити інтерес до будівництва газопроводу з Росії.

У квітні російський "Газпром", який накопичив трильйон рублів чистого збитку тільки за 2025 рік та втратив ринок газу Європи, просить уряд РФ знизити податки.

У 2023 році "Газпром" отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд і став найзбитковішою компанією Росії.