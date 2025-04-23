Російський "Газпром" просить податкових знижок

Російський "Газпром", який накопичив трильйон рублів чистого збитку тільки за 2025 рік та втратив ринок газу Європи, просить уряд РФ знизити податки.

Про це пише The Moscow Times.

У компанії вважають за необхідне спільно з російськими Міненерго і Мінфіном проаналізувати податкове навантаження для "Газпрому" і провести певне коригування.

За словами начальника одного з департаментів держкорпорації Віталія Хатькова, "Газпром" бачить можливість "скорегувати" податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) на газ, який зараз приносить до бюджету близько 13% усіх нафтогазових зборів - 1,44 трлн рублів з 11,1 трлн за минулий рік.

Як пише видання, зниження податків необхідне газовій монополії, яка після початку війни з Україною втратила головний ринок збуту - Європу. У 2023-24 роках експорт "Газпрому" до європейських країн опустився до 28-32 млрд кубометрів на рік і став найнижчим із другої половини 1970-х років.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" закінчив 2024 рік із чистим збитком у 1,07 трлн рублів ($12,89 млрд). У 2023 році "Газпром" отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд і став найзбитковішою компанією Росії.