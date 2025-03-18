Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Російський "Газпром" закінчив 2024 рік з мільярдними збитками

Віктор Волокіта — 18 березня, 14:00
Російський Газпром закінчив 2024 рік з мільярдними збитками
Getty Images

Російський "Газпром" закінчив 2024 рік із чистим збитком у 1,07 трлн рублів ($12,89 млрд).

Про це повідомляє Reuters.

Як пише агентство, збиток пов'язаний зі зниженням ринкової вартості акцій "Газпром нафти", нафтового підрозділу "Газпрому".

У 2023 році "Газпром" отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд і став найзбитковішою компанією Росії.

Нагадаємо:

Глава "Газпрому" Олексій Міллер схвалив план зі скорочення 1500 робочих місць у центральному офісі компанії в Росії.

Газпром збитки

збитки

Російський "Газпром" закінчив 2024 рік з мільярдними збитками
"Епіцентр" оцінив збитки внаслідок військової агресії в $1 мільярд: розраховує на компенсації
До Реєстру збитків додали нові критерії, за які виплатять компенсацію

Останні новини