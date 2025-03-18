Російський "Газпром" закінчив 2024 рік з мільярдними збитками

Російський "Газпром" закінчив 2024 рік із чистим збитком у 1,07 трлн рублів ($12,89 млрд).

Про це повідомляє Reuters.

Як пише агентство, збиток пов'язаний зі зниженням ринкової вартості акцій "Газпром нафти", нафтового підрозділу "Газпрому".

У 2023 році "Газпром" отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд і став найзбитковішою компанією Росії.

Нагадаємо:

Глава "Газпрому" Олексій Міллер схвалив план зі скорочення 1500 робочих місць у центральному офісі компанії в Росії.