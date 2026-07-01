Не пройшло й тижня: Україна вдруге атакувала російський НПЗ в Уфі

Українська зброя удруге дісталася до нафтопереробного заводу російській Уфі, за 1300 км від лінії фронту, а також вдарила по об'єкту ВПК у Пензенському регіоні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань – понад 1300 кілометрів від лінії фронту", – написав він у Telegram.

Крім того, у Пензенському регіоні українська зброя атакувала стратегічний об'єкт російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння. Об'єкт розташований за близько 600 кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо:

25 червня Сили оборони та СБУ уразили нафтобазу у Краснодарському краї РФ та два нафтопереробні заводи в Уфі.