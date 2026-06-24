Московський НПЗ після ураження дронами навряд чи відновить роботу цьогоріч – Reuters

Московський нафтопереробний завод не відновить роботу ще щонайменше півроку після атак українських дронів.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Нафтопереробний завод, розташований на південній околиці Москви, є найбільшим постачальником пального в області області. Протягом червня його двічі атакували українські безпілотники, що змусило його повністю зупинити роботу.

"На ремонт знадобиться щонайменше півроку", – зазначив один зі співрозмовників Reuters, коментуючи пошкодження Московського нафтопереробного заводу.

В агентстві додали, що українські удари вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на пальне та довгі черги на заправках.

Нагадаємо:

18 червня українські безпілотники уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

За кілька днів до цього, 16 червня, українські дрони також атакували Московський НПЗ. Тоді внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, що змусило підприємство тимчасово зупинити свою роботу.

Завод розташований усього за 15 кілометрів від Кремля і є критично важливим об'єктом палевної інфраструктури російської столиці. Він забезпечує близько 40% потреб Московського регіону в бензині та 50% у дизельному пальному, а також постачає авіаційне пальне для військових потреб.

Тим часом Москва вже відчула дефіцит бензину – на окремих приватних АЗС бензин і дизель подорожчали більш ніж на 10 рублів за літр.