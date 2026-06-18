Безпілотники уразили Московський НПЗ: місто затягнуло густим димом

Українська правда

Українські безпілотники прорвали ешелоновану протиповітряну оборону російської столиці та уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Джерело: моніторингові Telegram-канали, мер Москви Сергій Собянін

Деталі: Вранці 18 червня жителі Москви та Підмосков'я повідомили про масовий проліт безпілотників. Попри заяви російської влади про нібито успішне збиття 43 дронів, кілька БпЛА досягли своєї цілі.

Фото: Telegram

На відео поширених в мережі зафіксовано численні осередки займання на території нафтопереробного заводу в Капотні. Над містом піднімаються величезні стовпи густого чорного диму, які видно з різних районів Москви.

"Сили ППО продовжують відбивати масову атаку. Кільком безпілотникам вдалося дістатися до МНПЗ. Вживаються заходи для ліквідації наслідків", – написав о 6 ранку Собянін.

Фото Telegram\Exilenova+

Ураження МНПЗ є суттєвим ударом по російській військовій машині та економіці агресора. Завод розташований усього за 15 кілометрів від Кремля і є критично важливим об'єктом палевної інфраструктури російської столиці. Завод забезпечує близько 40% потреб Московського регіону в бензині та 50% у дизельному паливі, а також постачає авіаційне пальне для військових потреб.

Що передувало:

16 червня 2026 року українські дрони вже атакували Московський НПЗ у Капотні. Тоді внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, що змусило підприємство тимчасово зупинити свою роботу.