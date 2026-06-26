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Казахстан скоротив видобуток газу та нафти після зупинки переробного заводу в Росії

Семен Рубан — 26 червня, 19:50
Казахстан скоротив видобуток газу та нафти після зупинки переробного заводу в Росії
Казахстан скоротив видобуток після зупинки заводу в Росії, фото ілюстративне
Фото: Getty Images

На великому нафтогазовому родовищі Карачаганак у Казахстані видобуток нафти скоротився на понад 25% після того, у Росії зупинився газопереробний завод, що переробляє газ із цього родовища.

Про це пише Bloomberg із посиланням на російське медіа "Інтерфакс" та міністра енергетики Казахстану Єрлана Аккенженова.

Карачаганак, що забезпечує близько 10% видобутку нафти в країні, є одним із трьох найбільших проєктів Казахстану з видобутку вуглеводнів поряд із Тенгізом та Кашаганом.

Оскільки на родовищі одночасно видобувають нафту та природний газ, неможливо суттєво скоротити видобуток газу без одночасного скорочення видобутку нафти.

Зараз видобуток на Карачаганаку становить 25 тис. тонн нафти на добу, тоді як стандартний показник – 34 тис. тонн. За розрахунками агентства, це еквівалентно понад 180 тис. барелів на добу.

Скорочення видобутку відбулося після того, як у середу дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі (Росія), розташований приблизно за 170 кілометрів від кордону з Казахстаном.

Цей об'єкт переробляє сировину з Карачаганака, після чого повертає готову продукцію комерційної якості до Казахстану.

Казахстан не має інформації про те, коли завод зможе відновити переробку газу з Карачаганака. Водночас країна все одно дотримується свого плану видобути 98 мільйонів тонн нафти цього року.

Нагадаємо:

Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч тонн бензину А92, щоб полегшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами.

Наприкінці травня Росія підписала угоду з Казахстаном про будівництво першої атомної електростанції в країні вартістю близько 16,5 млрд дол.

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