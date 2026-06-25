Четвертий найбільший НПЗ Росії зупинився після атак України – ЗМІ

"НОРСІ", четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії та другий за обсягами виробництва бензину, у середу призупинив роботу після атаки українських дронів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Завод розташований у Нижегородській області, на 450 км на схід від Москви. Також він відомий як Нижегородський НПЗ або "Нижегороднефтеоргсинтез" та належить російській державній нафтовій компанії "Лукойл".

В результаті атаки було пошкоджено основну установку переробки CDU-5 на заводі. Потужність цієї установки становить 12 тис. тонн на добу, що становить приблизно чверть загальної виробничої потужності заводу.

Зазначається, що завод може використати інші установки для відновлення роботи в найближчому майбутньому.

"НОРСІ" здатний переробляти близько 15 млн тонн нафти на рік і виробляти приблизно 5 млн тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 тис. тонн бітуму.

Нагадаємо:

Московський нафтопереробний завод не відновить роботу до 2027 року року внаслідок атак українських дронів.