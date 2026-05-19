Шмигаль розповів у Берліні про нову архітектуру енергобезпеки і закликав врахувати уроки України

Шмигаль розповів у Берліні про нову архітектуру енергобезпеки

Україна після багатьох масованих російських атак на генерацію електроенергії, інфраструктуру передачі та розподільчі мережі змушена була переосмислити архітектуру енергетичної безпеки.

Про це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль під час конференції "Енергетична безпека — висновки з України, що проходить у Берліні.

За його словами, тепер енергозахист інтегрується в саму систему, а застаріла модель поступово замінюється "сотами", де кожен елемент здатний працювати автономно.

Шмигаль впевнений, що українські уроки мають бути враховані в європейській практиці.

"Це означає масштабування транскордонних мереж — електричних і газових. Це означає, що критична енергетична інфраструктура має бути в центрі безпекового й оборонного порядку денного ЄС. Це означає створення європейських резервів критичного обладнання зі спільними стандартами і регіональними складами", - розповів міністр.

Німеччина передала Україні 286 гуманітарних вантажів через механізм екстреної енергетичної допомоги, а внесок Німеччини до Фонду підтримки енергетики України досяг 557 мільйонів євро.