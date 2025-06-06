Киевлянам вернули свет после ночного обстрела
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В Киеве вернули свет для 2167 семей после ночного обстрела.
Об этом сообщает ДТЭК.
"Сейчас все дома снова с электричеством", - отметили в компании.
Напомним:
Из-за обстрелов российских оккупантов 2167 семей левого берега Киева остались без электроснабжения.
В ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Четыре человека погибли, 20 получили ранения.