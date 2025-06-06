Киевлянам вернули свет после ночного обстрела

В Киеве вернули свет для 2167 семей после ночного обстрела.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Сейчас все дома снова с электричеством", - отметили в компании.

Напомним:

Из-за обстрелов российских оккупантов 2167 семей левого берега Киева остались без электроснабжения.

В ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Четыре человека погибли, 20 получили ранения.