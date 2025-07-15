Данська компанія допомагає росіянам вивозити зерно з окупованого Бердянська – ЗМІ

Структура з орбіти міжнародної компанії Baltic Control з головним офісом у Данії допомагає росіянам експортувати збіжжя через окупований Росією Бердянський морський торговельний порт.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо" та KibOrg.

Журналісти встановили, що зареєстрована у Росії фірма "Балтик Контроль Новороссийск" надає послуги з прийомки трюмів та драфт-сюрвею (перевірка ваги вантажів) у порту Бердянська (його з березня 2022 року контролює РФ).

Айті-спеціалістам організації KibOrg вдалося отримати документацію, що стосується діяльності окупованого Бердянського порту.

Журналісти "Слідства.Інфо" проаналізували документи і виявили, що назва Baltic Control десятки разів згадується в листуваннях між російськими компаніями.

З документів випливає, що "Балтик Контроль Новороссийск" брала участь у підготовці до відправлення російськими суднами щонайменше 172 тисячі тонн зернових у період з березня 2024 року по кінець травня 2025-го.

Baltic Control позиціонує себе як провідну світову компанію з інспекції, верифікації, випробувань та сертифікації вантажів, що працює з 1980 року та має понад 50 філій у всьому світі.

Після початку повномасштабного вторгнення на сайті данської Baltic Control зникла інформація про представництво на території Росії.

Однак, коли журналісти звернулися в центральний офіс у Данії, щоб отримати контакт російської філії, там надали номер телефону директора "Балтик Контроль Новороссийск" Алєксандра Шалімова.

Шалімов, спілкуючись із журналісткою, яка представилась менеджеркою польської фірми, підтвердив, що "Балтик Контроль Новороссийск" надає послуги з інспекції вантажів у Бердянському порту.

Коли ж журналіст "Слідства.Інфо" подзвонив Шалімову і представився працівником українського медіа, той сказав, що не працює у Бердянську, а на уточнюючі запитання не відповів.

За словами юристки з міжнародного права Катерини Рашевської, причетність данської Baltic Control до вивезення зерна з окупованих територій Запорізької області можна розглядати як співучасть у злочині росіян.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва зобов'язав Російську Федерацію заплатити українському АТ "Ю АР ДІ Українські Дороги" нардепа Лабазюка 83,75 млн грн матеріальних збитків за втрату заводу мінерального порошку та техніки у Херсонській області.