Ціни на нафту знизились на тлі майбутнього виходу США із шатдауну

Ціни на нафту в середу знизилися, але зберегли більшу частину своїх прибутків від попередньої сесії на тлі очікувань на закінення найтривалішого в історії закриття уряду США (шатдауну).

Про це повідомляє Reuters.

Контрольована республіканцями Палата представників США має намір проголосувати в середу в другій половині дня за законопроект, який вже підписав Сенат і який відновить фінансування урядових агентств до 30 січня.

На тлі цього ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 22 центи, або 0,34%, до 64,94 долара за барель о 06:25 за Гринвічем після зростання на 1,7% у вівторок. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 22 центи, або 0,36%, до 60,83 долара за барель після зростання на 1,5% на попередній сесії.

Відновлення роботи уряду підвищить довіру споживачів і економічну активність, стимулюючи попит на нафту, написав у своїй записці аналітик ринку IG Тоні Сайкамор.

Закінчення закриття уряду США, яке тільки за останні кілька днів спричинило скасування десятків тисяч рейсів, також може призвести до відновлення поїздок і споживання авіаційного палива напередодні майбутнього сезону відпусток.

Міжнародне енергетичне агентство у своєму щорічному звіті "World Energy Outlook", опублікованому в середу, прогнозує, що попит на нафту і газ може продовжувати зростати аж до 2050 року.

Цей прогноз відрізняється від попередніх очікувань МЕА, згідно з якими світовий попит на нафту досягне піку в цьому десятилітті, оскільки міжнародна організація відійшла від методу прогнозування, заснованого на кліматичних зобов'язаннях, і повернулася до методу, що враховує лише існуючі політики.

З боку пропозиції, наслідки санкцій США проти двох найбільших російських нафтовиробників, "Лукойл" і "Роснефть", надають додаткову підтримку цінам.

Китайська нафтова компанія Yanchang Petroleum шукає неросійську нафту в своєму останньому тендері на нафту, а дочірня компанія Sinopec Luoyang Petrochemical закрилася на технічне обслуговування як непрямий результат санкцій.

Нагадаємо:

Дисконт на російську нафту Urals до Brent в порту Приморськ 10 листопада зріс до 19,4 доларів за барель, в порту Новоросійськ — до 19,4 доларів за барель, що є найвищим показником за останній рік.

10 листопада повідомляли, що Сенат США зробив перший крок до завершення найбільшого шатдауну уряду США в історії, коли група демократичних законодавців перейшла до компромісного плану для відновлення роботи уряду.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, закриття федерального уряду коштує економіці США близько 15 мільярдів доларів на день у вигляді втраченого виробництва.